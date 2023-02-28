Яндекс запустил мобильное приложение сервиса по бронированию отелей

Яндекс запустил мобильное приложение сервиса "Яндекс.Путешествия" для бронирования отелей. Там же предлагается искать авиабилеты. Сервис доступен для устройств на iOS и Android.

До ухода из России популярного сервиса бронирования отелей Booking на него приходилось до 70% рынка. Приложение приостановило работу в РФ после начала специальной военной операции в 2022 году. Через него по-прежнему можно бронировать отели, но только не в России. Аналогичная ситуация с сервисом аренды жилья Airbnb – на него в РФ также приходилась значительная часть бронирований.