Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии

Авария на магистральном водоводе оставила без воды больше 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму.

Как сообщили в министерстве информации республики, решено приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах будут работать водовозки.

Глава администрации города Евпатории Елена Демидова уточнила, что в городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, 138 административных объектов.

Аварийно-восстановительные работы на центральном водоводе Евпатории ведут специалисты ГУП РК "Вода Крыма", пишет РИА Новости.