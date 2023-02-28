28 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом Крым
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Немцы Крыма предложили Шольцу оставить свой пост

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти в отставку, так как перестал отстаивать интересы собственного народа.

В столице Германии в минувшие выходные прошла крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину. В ней приняли участие избиратели как левых, так и правых политических сил страны.

"Сегодня канцлер и возглавляемое им правительство Германии являются антинемецким и антинародным. Они не слышат, что требует от них немецкий народ, поэтому должны уйти в отставку. Правительство Германии – марионеточный режим США. Немецкий народ заслуживает более достойного канцлера, которому важна сильная Германия в союзе с Россией, а не подхалимство перед США", - сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, несмотря на позицию немецкого общества, Шольц продолжает поддерживать нацистский режим в Киеве и снабжать Украину оружием.

Теги: Юрий Гемпель, немцы, Крым



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