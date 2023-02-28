28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Пермский край
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Многокилометровую пробку на трассе "Пермь – Екатеринбург" удалось ликвидировать

Проезд на трассе "Пермь – Екатеринбург" восстановлен, гигантской пробки больше нет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Накануне на двухполосном участке автодороги Р-242 образовался огромный затор, растянувшийся на несколько километров. Транспорт скопился в районе 276 километра трассы, где ведутся работы по замене водопропускной трубы. Там проезд ограничен и действует реверсивное движение. Как пояснили в управлении автодорог, усугубило ситуацию и то, что после праздников трафик вырос. Кроме этого, большинство стоявших в пробке машин – грузовики.

Затор с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург"(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В данный момент проезд восстановлен, а пробка ликвидирована. Однако "Уралуправтодор" просит водителей отслеживать ситуацию в "Яндекс-навигаторе", в карты которого оперативно загружается вся информация. Кроме этого, через табло переменной информации и по радиосвязи дальнобойщиков предупреждают о возможных затруднениях в движении.

Затор с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург"(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"На трассе Р-242 трудности с проездом будут сохраняться на протяжении всего строительного сезона. Там скоро начнутся масштабные работы по расширению проезжей части и капитальные ремонты искусственных сооружений. Подробные схемы и карты объездов мы вскоре предоставим. Рекомендуем в выходные и праздничные дни планировать свой маршрут заранее. При возможности используйте альтернативные пути объезда и железнодорожный транспорт, либо откажитесь от поездки на личном автомобиле", - советуют в управлении автодорог.

Теги: трасса, пробка, дорога, Пермь, Екатеринбург



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Ранее 27.02.2023 15:39 Мск На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовалась многокилометровая пробка


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