28 Февраля 2023
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Общество В России За рубежом
Фото: vk.com/rogozin_do

Рогозин объявил о "гей-параде санкционных извращенцев"

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал свое повторное включение в санкционные списки Канады. Он заявил, что крайне удивлен: "Что там, в этой Канаде, учёт не ведётся? Меня ведь уже внесли еще в марте 2014 года, 9 лет назад во все санкционные списки, в том числе канадский. Типа искали счета мои многочисленные, недвижимость и прочее. Ищут, видимо, до сих пор, болваны. Но зачем во второй раз вносить? Чтоб я на них внимание обратил?".

Затем Рогозин попытался метафорично сравнить гей-парады и введение санкций.

 "Извращенцы не могут быть просто так извращенцами, ну не могут они своими извращениями втихаря заниматься, дома, закрывшись от всех. Нет, они норовят всем на глаза появиться, парады разные организовывать, детишек малых своим доведенным до совершенства моральным уродством пугать и общество шокировать. Вот и Трюдо (премьер-министр Канады – прим. ред.) в своем санкционном извращении опять на публику вылез. Такой своеобразный "гей-парад санкционных извращенцев". Да вот только списки не сверил", - заключает Рогозин.

Теги: дмитрий рогозин, санкции, канада



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