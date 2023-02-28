28 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале поймали серийного мошенника из Казахстана

Полицейскими уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского по подозрению в серии мошенничеств в отношении женщин преклонного возраста задержан молодой человек 2001 года рождения. Он прибыл на Средний Урал из Казахстана, чтобы устроиться на работу.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, иностранец в соцсети "ВКонтакте" получил сообщение от неизвестного пользователя с предложением, от которого он не сумел отказаться. Речь шла о, казалось бы, несложном деле: необходимо было трудиться курьером по доставке денежных средств.

Ранее не судимый житель соседней страны согласился выполнять роль криминального почтальона. Он приходил домой к доверчивым пенсионеркам и по схеме "Родственник попал в ДТП" и забирал деньги, якобы, чтобы спасти от тюрьмы близких для бабушек людей. Ущерб составил, по предварительным данным, около миллиона рублей.

Уроженец Казахстана, подозреваемый в серии мошенничеств в Свердловской области(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Среди жертв афериста – муж и жена 1949 и 1947 годов рождения с улицы Мусоргского, женщина 1952 года рождения, проживающая по улице Прокопьева, а также бабушка 1935 года рождения с улицы Синарская. Злоумышленник основную часть добытых преступным путем средств переводил своим "патронам", а оставшиеся 10% от общей суммы тратил на личные нужды, среди прочего приобрел на украденные у пенсионеров деньги дорогостоящий мобильный телефон", - отметил полковник Горелых.

В отношении задержанного следственным подразделением полиции Каменска-Уральского возбуждено три уголовных дела по статье 159 УК РФ – "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу, сейчас силовики проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Теги: мошенник, полиция, Казахстан, Средний Урал



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