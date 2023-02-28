28 Февраля 2023
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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" стал генеральным спонсором XIV соревнований по сноукайтингу "Строгановская миля-2023"

При поддержке "Уралкалия" в период с 23 по 26 февраля в Усолье (Пермский край), в акватории реки Камы состоялись XIV соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля-2023".

В рамках мероприятий прошел II финальный этап Кубка России в дисциплинах "Курс-рейс" и "Фристайл", в котором приняли участие 64 спортсмена из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, других городов России. Среди спортсменов — победители и призеры российских и международных соревнований.

Заместитель директора по производству БКПРУ-4 ПАО "Уралкалий" Алексей Сидоров отметил, что "Уралкалий" поддерживает профессиональные спортивные федерации и массовые виды спорта на территориях своего присутствия.

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

"Строгановская миля" ежегодно привлекает любителей активных зимних видов спорта и является зрелищным спортивным праздником для всех гостей чемпионата", - заявил он.

Мероприятия проходили в период празднования Широкой Масленицы. Для зрителей и участников работали игровые площадки, выставочные экспозиции в музейных комплексах "Палаты Строгановых", "Дом Брагина" и "Дом-музей князей Голицыных". Для всех желающих были организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом.

сноукайтинг, уралкалий, спорт(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

По словам организатора соревнований "Строгановская миля", Павла Кушнина, "Уралкалий" на протяжении многих лет традиционно выступает генеральным партнером соревнований "Строгановская миля".

"Благодаря такой поддержке статус соревнований вырос, мы вышли на федеральный уровень и рады принимать в Усолье профессиональных спортсменов из России и ближнего зарубежья.", - подчеркнул он.

Теги: сноукайтинг, строгановская миля, Уралкалий



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