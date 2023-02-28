Япония ввела санкции в отношении пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса "Редуктор-ПМ" попал под санкции Японии, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД Японии. Активы предприятия будут заморожены. Также вводится ограничение экспортных поставок.

В отношении предприятия также ранее ввели санкции США.

"Редуктор-ПМ" – одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий.

Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии Ми-8/17, Ми-26(Т), Ансат, Ми-38.

"Редуктор-ПМ" активно участвует в проектах модернизации вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). В 2009 году поставлены первые серийные комплекты новой трансмиссии модели 8М для вертолетов серии Ми-8/17. Передаваемая мощность трансмиссии на хвостовой винт возросла более чем в два раза. Также она обеспечивает возможность работы в составе силовой установки вертолета с двигателями ВК-2500.