В Челябинской области проверят расходование средств на народные дружины

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходование средств на организацию и участие граждан и их объединений в обеспечении общественной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут в министерстве общественной безопасности Челябинской области и общественных некоммерческих организациях.

На эти цели из областного бюджета в 2022 и 2023 годах направлено 80,0 млн рублей и 114,1 млн рублей. КСП оценит целевое использование субсидий и выполнение условий соглашений.