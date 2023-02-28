Россия не будет выходить из ВТО и МВФ

Несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы и ряда других международных организаций, выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ) она не собирается. Такой шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

"На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов", - сказал Панкин в интервью ТАСС.

МВФ в министерстве считают "значимым элементом послевоенного экономического миропорядка".