28 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: kprf.ru

Россия не будет выходить из ВТО и МВФ

Несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы и ряда других международных организаций, выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ) она не собирается. Такой шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

"На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов", - сказал Панкин в интервью ТАСС.

МВФ в министерстве считают "значимым элементом послевоенного экономического миропорядка".

Теги: вто, мвф, международная организация, мид рф



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