МИД Китая отверг версию Минэнерго США о лабораторной утечке COVID-19

МИД Китая отверг версию Минэнерго США о лабораторном происхождении COVID-19.

Представитель министерства Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.

Как сообщалось, Минэнерго США считает, что коронавирус распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Об этом заявили источники The Wall Street Journal. Также аналогичную теорию в качестве "правдоподобной" предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии, пишет РБК.

Ранее представители ВОЗ заявляли, что приостанавливают расследование происхождения вируса из-за проблем со сбором данных.

Напомним, в Китае первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале 2021 года. Эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".