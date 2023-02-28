28 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

МИД Китая отверг версию Минэнерго США о лабораторной утечке COVID-19

МИД Китая отверг версию Минэнерго США о лабораторном происхождении COVID-19.

Представитель министерства Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.

Как сообщалось, Минэнерго США считает, что коронавирус распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Об этом заявили источники The Wall Street Journal. Также аналогичную теорию в качестве "правдоподобной" предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии, пишет РБК.

Ранее представители ВОЗ заявляли, что приостанавливают расследование происхождения вируса из-за проблем со сбором данных.

Напомним, в Китае первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале 2021 года. Эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии о лабораторной утечке. Они сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

Теги: мид китая, лабораторная утечка, коронавирус, минэнерго сша



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