Америка готовит на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, - Минобороны РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о подготовке Западом масштабных провокаций на Украине с применением токсичных химикатов.

22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе этого мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление о том, что "…российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции…".

"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", - цитирует Кириллова Минобороны РФ.

США рассчитывают, говорит Кириллов, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию.

"По нашему мнению, подготовка идет полным ходом", - сказал Кириллов.

Напомним, почти год назад, в марте 2022 г., власти США признали, что на Украине есть лаборатории, где проходят "исследования в сфере биологии". Вашингтон выражает беспокойство по поводу того, что эти объекты могут попасть под контроль ВС РФ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в сенате, что "на Украине есть биологические исследовательские объекты". По ее словам, сейчас ведется работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.

До этого представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила доказательства о разработке украинской стороной биологического оружия. По словам Конашенкова, 24 февраля 2022 г., в день начала военной операции, на Украине был уничтожен ряд особо опасных патогенов возбудителей различных болезней: холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других,