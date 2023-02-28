28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Глава СКР поручил доложить о проверке питомника Екатеринбурга, где на ребенка напала собака

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте, произошедшем в екатеринбургском питомнике для ездовых собак. Как сообщает пресс-служба ведомства, на ребенка напала собака и покусала лицо и шею.

"В эфире федерального канала сообщалось о получении малолетней девочкой травм в Екатеринбурге в питомнике для ездовых собак. В сюжете сообщается об оказании небезопасных услуг в питомнике - собачья будка стояла в непосредственной близости от детской горки, и животное было без намордника", - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Следственными органами региона по данному факту проводится проверка. О ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах будет доложено Бастрыкину.

Теги: СКР, ребенок, девочка, питомник, собака, нападение, укус



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