28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

ТМК расширяет участие в проекте "Профессионалитет"

Предприятия ЭТЕРНО и СОТ, входящие в состав Трубной металлургической компании (ТМК), а также компания ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР) присоединились к развитию образовательно-производственного кластера "Металлургия" в Челябинской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Как сообщает пресс-служба ТМК, соответствующее соглашение подписано между предприятиями, министерством образования и науки региона и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом (ЧГПГТ) им. А.В. Яковлева.

Документ предусматривает всестороннее взаимодействие между техникумом и предприятиями в рамках подготовки материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры образовательного учреждения, а также формирования эффективной системы подготовки кадров для металлургической отрасли с последующим трудоустройством.

Техникум будет готовить специалистов по актуальным для предприятий профессиям — "Вальцовщик", "Сортировщик-сдатчик металла", "Слесарь-ремонтник", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Электросварщик". Обучение стартует в сентябре 2023 года.

"ТМК включилась в реализацию проекта "Профессионалитет" на самых ранних этапах и сейчас расширяет свое участие. Интеграция опыта, потребностей и возможностей бизнеса и образовательных учреждений позволяет трансформировать систему подготовки специалистов, сделать ее максимально предметной и направленной на ожидаемый результат. Для студентов обучение в рамках проекта — это возможность погрузиться в специфику профессии, получить знания, необходимые для построения карьеры, и при должном усердии реальную перспективу трудоустройства на одном из ведущих предприятий отрасли. Это наш общий вклад в развитие системы профподготовки и в будущее нашей промышленности", — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина.

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалитет



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