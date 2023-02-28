28 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

На Средний Урал идут 20-градусные морозы

На Средний Урал надвигаются морозы: уже на этих выходных жители северной части региона смогут увидеть на столбике термометра значение в -22°. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

"В ближайшие трое суток через Северный и Полярный Урал переместится очередной циклон, который определит погоду значительной территории, включая наш регион (Средний и Южный Урал): вызовет осадки (небольшой, местами умеренный снег) и постепенно приведет к заметному похолоданию", - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, уже в ближайшие дни оттепель обернется привычной для начала марта погодой: ночью ожидается до -10,-15°, днем -4,-9°. 4 и 5 марта, а также в начале следующей недели ожидаются вполне зимние показатели: ночью -11,-16°, на севере до -22°, днем -3,-9°, на севере до -12°.

Напомним, что только вчера в мэрии Екатеринбурга со ссылкой на синоптиков прогнозировали потепление до 0° на ближайшие несколько дней. По информации коммунальщиков, за минувшую неделю в столице Урала выпало 80% месячной нормы осадков.

Теги: похолодание, мороз



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