Антонов заявил, что Америка давно нарушает Договор о количественных ограничениях СНВ

Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что Америка давно нарушает Договор о количественных ограничениях СНВ. Позицию Антонова приводит telegram-канал посольства.

"Невозможно оспаривать и тот факт, что Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи", - сказал Антонов.

По словам Антонова, более сотни из них нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ.

"Нашим инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного "переоборудования"", - сказал Антонов.

По мнению посла, если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Наше решение приостановить участие в ДСНВ было единственно верным в сложившихся обстоятельствах. Однако мы продолжаем соблюдать предусмотренные Договором количественные ограничения", - сказал Антонов.

Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты, полагает посол РФ, должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику.

"Пока же мы видим ровно противоположное: США не готовы даже к символическим позитивным жестам. Почему бы Вашингтону, например, не начать с того, чтобы снять запрет на проведение традиционных ежегодных церемоний с участием представителей России и США на Арлингтонском кладбище, посвященных встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 г.? Тогда наши страны стояли плечом к плечу, спасая человечество от нацизма", - сказал Антонов, порекомендовав активно думать местным чиновникам именно об этом, а не о том, как побыстрее пролезть на российские ядерные объекты.