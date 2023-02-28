В Белгороде сбиты беспилотники с британской пластиковой взрывчаткой, - Mash

В Белгороде найдены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, сообщили губернатор области Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале глава региона написал, что пострадавших нет, но повреждены машины, выбиты окна в ряде квартир. На месте работают спецслужбы.

Mash сообщает, что система РЭБ Белгорода сбила украинские беспилотники с британской пластиковой взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Предварительно, они летели в сторону электрической подстанции.