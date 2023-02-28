Карпин об игре "Ростова" в ответном матче с "Уралом": Это не футбол!

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин остался разочарован действиями своей команды в ответном матче 1/4 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала".

Встреча прошла накануне вечером на стадионе "Екатеринбург-Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У уральцев забили Андрей Егорычев и Рай Влут с пенальти. Ростовчане ответили голом Максима Осипенко с 11-метровой отметки.

После матча Карпина попросили высказать мнение о качестве работы его команды на поле.

"Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это игра была во что, как вы считаете? В футбол? Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота и игра придет. Назвать футболом это сложно", - цитирует тренера официальный сайт "Ростова".

Также специалиста попросили дать оценку игры в целом.

"Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за "Уралом", второй за нами – забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка. Какая здесь оценка может? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было", - заключил наставник ростовчан.

Благодаря победе над "Ростовом" уральский клуб вышел в полуфинал Кубка России. Напомним, в первом матче этих команд в Ростове была зафиксирована ничья 1:1. Тогда Валерий Карпин остался крайне недоволен состоянием поля.