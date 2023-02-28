На участке трассы М-5 в Челябинской области затруднено движение из-за снегопада

В Челябинской области затруднено движение транспорта на участке трассы М-5 в Ашинском районе.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, на 1588 км трассы прошел крупный заряд снега, в связи с чем наблюдается затруднение в движение транспорта.

На месте работают три экипажа ДПС и две единицы спецтехники. Водителей просят искать альтернативные пути объезда.

В настоящее время движение в сторону Челябинска уже запущено, уточнили в ведомстве.