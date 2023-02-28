28 Февраля 2023
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Происшествия Иркутская область
Фото: Накануне.ru

В Иркутске в огне погибли отец и сын

В Иркутске во время пожара в частном доме погибли отец и сын.

Пожар на улице Лесогорской в городе Иркутске произошёл в третьем часу ночи, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Горел частный одноэтажный деревянный дом, в котором проживала многодетная семья из семи человек.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома пострадавшего мужчину-соседа, а также обнаружили двух человек – мужчину и ребёнка – без признаков жизни. Пожар поздней ночью обнаружили соседи. Они же разбудили спавших в доме взрослых. Четырёх детей эвакуировала из горящего дома мать. Отец и еще один ребёнок спастись не смогли.

По данным управления СКР по Иркутской области, погибли 39-летний отец и его четырехлетний сын. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В больницу с ожогами доставлен мужчина, который пострадал во время спасения других членов семьи, живущих в указанном доме. Известно, что в семье воспитывается еще четверо детей.

Теги: Иркутск, пожар, отец, сын



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