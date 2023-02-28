Опрос: три четверти россиян старше 40 лет испытывают сложности при поиске работы

В настоящее время в поиске работы находятся 33% россиян старше 40 лет, 5% недавно нашли работу и устроились, а еще 62% работают давно.

Согласно опросу исследовательского центра "Зарплаты.ру", те кто ищет работу, испытывают с этим сложности 76%. 60% респондентов отмечают, что за последний год не заметили изменений в отношении работодателей при трудоустройстве к сотрудникам старше 40 лет, им по-прежнему часто отказывают.

Еще 40% россиян уверены, что их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство. Участники опроса заявили, что им сложно найти работу с достойной оплатой. Об этом заявили 78%. 11% респондентов сообщали, что им труднее, чем молодым кандидатам, ориентироваться в автоматизированных рабочих процессах, а еще 7% заявили, что им тяжело устроится работать по специальности.

Своими сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие работники назвали наличие более ценного опыта и багажа знаний (53%), заинтересованность в долгосрочной занятости (17%), более ответственный подход к работе (14%), возможность стать наставником и обучить более молодых коллег (14%), адекватные зарплатные ожидания в сравнении с молодыми (2%).

Напомним, два уральских автономных округа – Югра и Ямал вошли в рейтинг регионов с самой низкой безработицей.