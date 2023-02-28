В Кремле пообещали рост экономики в ближайшие годы

Экономика России в ближайшие годы выйдет на траекторию роста.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это случится в 2024 году и последующем. При этом в некоторых отраслях по-прежнему будут ямы из-за ограничительных мер, признал пресс-секретарь президента.

"И из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста", - указал Песков. По его словам, ситуацию в российской экономике мастерски самортизировали - по сути никто ничего не почувствовал. "Мы не обрушились. Все было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал", - сказал он.

Говоря о средствах, которые потребуются для выполнения президентского послания, Песков отметил, что, "может быть, это не самая большая сумма", но важно не рассматривать это вне тех инициатив, с которыми выступил президент за последний год, сообщают "Известия".

Также официальный представитель Кремля сообщил, что преждевременно говорить об участии Путина в выборах 2024 года.