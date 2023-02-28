28 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: Ростех

В России перезапустят проект отечественного смартфона

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин начинает реализацию проекта по разработке и производству розничной линейки смартфонов и планшетов на ОС Android.

С этой целью создано АО "Суверенная мобильная инициатива. Холдинг". Он оценивает вложения в 10 млрд руб. "Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях",— сказал Калинин. 

Первые партии устройств могут появиться в 2023 году, а к 2026 году компания рассчитывает занять до 10% российского рынка. Эксперты относятся к этой инициативе скептически. По их словам, у компании возникнут проблемы с лицензированием сервисов Google в России, а в дальнейшем ей будет необходимо выпускать смартфоны под ОС "Аврора", сообщает "Коммерсант".

Напомним, российские IT-компании VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" решили вложиться в создание мобильной операционной системы. 

Теги: смартфон, технологии



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