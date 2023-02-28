28 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Пресс-служба Пригожина

Песков: Решение по соцгарантиям для бойцов ЧВК будет принято в ближайшее время

В Кремле исходят из того, что решения о соцгарантиях для бойцов из частных военных компаний, участвующих в специальной военной операции, будут приниматься в ближайшее время.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы исходим из того, что в ближайшем будущем те или иные решения на этот счет будут приниматься. Мы все с вами слышали слова Путина. Он не назвал многие подразделения, которые героически сражаются на фронте, но он сказал, что выражает благодарность всем", - сказал официальный представитель Кремля, сообщают "Известия".

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о поддержке тех, кто участвует в спецоперации - и в качестве добровольцев, и через частные военные компании.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы по обороне прорабатывает вопрос о предоставлении соцгарантий бойцам частных военных компаний наравне с военнослужащими.

Теги: ЧВК, спецоперация, соцгарантии



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Ранее 17.02.2023 15:51 Мск В ГД прорабатывают вопрос предоставления соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военными


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