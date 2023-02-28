28 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: авиарейсы по России эконом-классом в январе подорожали на 13%

Средняя стоимость авиаперелета по России в экономическом классе в расчете на 1000 км пути в январе 2023 года составила 5 тыс. 287 руб.

Как говорится в материалах Росстата, это на 12,8% больше, чем в январе 2022 года. Тогда этот показатель составлял 4 тыс. 687 руб. В декабре прошлого такой полет обходился в 6 тыс. 96 руб.

По данным ведомства, первый месяц текущего года также стал самым дорогим январем с точки зрения авиаперелетов за последние три года. В январе 2021 года средняя стоимость билета в эконом-классе в расчете на 1000 км составляла 4 тыс. 772 руб. В предпандемийный январь 2020 года этот показатель был на уровне 5 тыс. 327 руб.

Как сообщалось ранее, стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. Рост составил 8–14%.

Теги: Росстат, авиация, авиакомпании



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