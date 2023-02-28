28 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Песков, заявил, что преждевременно говорить об участии Путина в выборах 2024 года

Российскому президенту Владимиру Путину в настоящее время не до электоральных процедур.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, говорить о выдвижении кандидатуры Путина на пост президента России в 2024 году "чуть-чуть преждевременно".

"Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого", — сказал официальный представитель Кремля. Он порекомендовал "набраться терпения", сообщают "Известия".

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин заявил, что президентские выборы 2024 года состоятся "с соблюдением всех демократических процедур". Ожидается, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Ранее Путин пообещал, что региональные, муниципальные, а главное – президентские выборы 2024 года "состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур".

Теги: Песков, Путин, выборы президента



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