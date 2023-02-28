28 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Редан" в Сети

Роскомнадзор изучает материалы в интернете, связанные с деятельностью новой молодежной субкультуры "ЧВК Редан".

Об этом заявили в ведомстве. Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь. По словам представителя Роскомнадзора, именно Росмолодежь признает запрещенной ту или иную информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, а Роскомнадзор уже на основании этих решений ограничивает доступ к этой информации.

"Мы в ежедневном режиме осуществляем мониторинг запрещенной информации в сети интернет и инициируем ее блокировку", – сообщил представитель Росмолодежи. По его словам, за 2022 год агентство вынесло более 2 тыс. 300 решений по блокировке контента, побуждающего несовершеннолетних к совершению опасных действий.

"Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой «субкультуры» потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, еще нет", – заявила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

С середины февраля правоохранительные органы задерживают несовершеннолетних участников "ЧВК Редан" в разных городах за драки. Средний возраст составляет 13–17 лет. Причисляющие себя к движению подростки носят черную одежду с белым пауком и черные волосы.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, изначально в "редановских" пабликах не было контента, связанного с насилием, и призывов к агрессии на национальной почве. Она считает, что после того как тема стала "вирусной", в пабликах этого движения активизировались провокаторы из центров информационно-психологических операций ВСУ Украины. Их появление сопровождалось призывами к насилию и оскорблениями националистического толка, сообщают "Ведомости".

Напомним, 319 подростков, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", были доставлены в отделы полиции в Москве 24-25 февраля. Всего в связи с беспорядками было задержано более 350 человек.

Теги: Роскомнадзор, ЧВК Редан, подростки, драки



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