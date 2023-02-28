Депутатов "Единой России" попросили прислать предложения по реализации послания президента России

Депутатов "Единой России" в Госдуме попросили прислать в аппарат фракции предложения по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Парламентариев попросили направить предложения по законодательному обеспечению положений послания. Информацию депутаты должны были прислать 27 февраля. В специальной таблице народным избранникам нужно было указать положения послания главы государства, номер и название проекта закона, который уже есть на рассмотрении в Думе и, который соответствует этой инициативе, а также статус его рассмотрения в Госдуме и срок исполнения.

Как сообщил пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, половина из названных в послании президентом инициатив партии уже вносила в Госдуму, но они отклонялись. "О каких-то инициативах мы говорим уже 15 лет – вроде упразднения болонской системы. Мы будем настаивать, чтобы при внесении этого законопроекта в Госдуму были учтены наши предложения и наши депутаты были в авторах", - отметил парламентарий, сообщают "Ведомости".

Ранее политолог Павел Салин поделился своим мнение о прошедшем послании.