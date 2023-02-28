28 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: sledcom.ru/

Традиционные акции памяти Немцова прошли в России

В России прошли акции памяти Бориса Немцова.

Убитого 27 февраля 2015 года оппозиционного политика вспоминали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Новосибирске и других городах. За восемь лет с момента его гибели мемориальные акции стали традиционными. В этот раз практически везде региональные власти отказались разрешить проведение митингов и шествий, зато позволили почтить память погибшего возложением цветов.

В Екатеринбурге впервые решили полностью показать видеоинтервью с Борисом Немцовым, записанное для музея Бориса Ельцина. Все билеты на мероприятие были выкуплены за сутки, сообщает "Коммерсант".

А пермские участники организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы (ПАРНАС) вышли на субботник в память о Борисе Немцове, сообщили Накануне.RU в партии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к информации по следствию об убийстве российского политика Бориса Немцова.

Теги: Немцов, оппозиция, убийство



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Ранее 27.02.2023 08:50 Мск Пермские активисты провели субботник в память о Немцове
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