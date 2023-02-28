Традиционные акции памяти Немцова прошли в России

В России прошли акции памяти Бориса Немцова.

Убитого 27 февраля 2015 года оппозиционного политика вспоминали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Новосибирске и других городах. За восемь лет с момента его гибели мемориальные акции стали традиционными. В этот раз практически везде региональные власти отказались разрешить проведение митингов и шествий, зато позволили почтить память погибшего возложением цветов.

В Екатеринбурге впервые решили полностью показать видеоинтервью с Борисом Немцовым, записанное для музея Бориса Ельцина. Все билеты на мероприятие были выкуплены за сутки, сообщает "Коммерсант".

А пермские участники организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы (ПАРНАС) вышли на субботник в память о Борисе Немцове, сообщили Накануне.RU в партии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к информации по следствию об убийстве российского политика Бориса Немцова.