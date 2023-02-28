28 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Белоруссии, РФ и КНР

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы республики с Россией и Китаем.

Также он предложил использовать расположенный под Минском индустриальный парк "Великий камень" для наращивания совместного сотрудничества. "Недавно мы с Россией определились, что у Беларуси и России единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем - Россия, Беларусь и Китай. Большое поле деятельности", - заявил глава республики в интервью китайским СМИ, показанном в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лукашенко уверен, что у китайско-белорусского парка "Великий камень" большое будущее. Он считает, что Минск и Пекин движутся в верном направлении, реализуя его потенциал.

Президент также убежден в целесообразности сопряжение китайской инициативы "Один пояс - один путь" с политикой Евразийского экономического союза. "Мы можем здесь многое получить не только от логистики и простой торговли, но и от высоких технологий, которые будут двигаться в двух направлениях. Это не за горами. Поэтому для нас это очень интересно, мы обсуждали недавно на совете глав государств и СНГ, и ЕАЭС пути углубления сотрудничества с китайцами. И прежде всего на основании концепции "Один пояс - один путь". Это хорошее предложение", - отметил глава государства.

Напомним, финансирование и инвестиции КНР в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс — один путь" сократились до нуля.

Теги: Лукашенко, Белоруссия, Китай, промышленность



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