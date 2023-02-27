Югра и Ямал оказались в лидерах рейтинга регионов с низкий безработицей

Два уральских автономных округа – Югра и Ямал вошли в рейтинг регионов с самой низкой безработицей.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2022 г. в России составил 3,7%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в ЯНАО и Камчатском крае, а самый высокий – в Ингушетии. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2022 г.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составил 1,6%. В лидирующую группу с показателем менее 2,5% также вошли Камчатский край, ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Чукотский АО, Владимирская область, Курская и Самарская области, а также Хабаровский край.

Всего же в 49 регионах безработица в октябре-декабре 2022 г. была ниже общероссийского уровня. Выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 36 регионах, из которых в шести безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством снова зафиксирована в Ингушетии, где уровень безработицы составил 28,4%, отмечают эксперты.