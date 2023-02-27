В ООН "работают над продлением зерновой сделки"

ООН работает над продлением зерновой сделки и предпринимает усилия по отмене ограничений на торговлю российскими удобрениями и продовольствием.

"Для нас очевидны выгоды черноморской зерновой инициативы, мы надеемся, что она будет продлена. Мы также продолжаем предпринимать усилия для облегчения торговли российскими удобрениями и зерном", - цитирует ТАСС официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Напомним, ранее стало известно, что Турция и ООН работают для получения железобетонных гарантий по выходу российской агропродукции и аммиака на рынки, ждут от Запада их обнародования, что поможет продлению и эффективной работе "зерновой сделки".