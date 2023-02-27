Губернатор Югры проведет очередную онлайн-встречу с жителями

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет очередную онлайн-встречу с жителями округа.

"Ваша обратная связь, уважаемые земляки, – важный критерий проверки качества и полноты решений, принимаемых правительством Югры. Проведем первую прямую линию по теме «Обратная связь» в этом году, оценим исполнение поручений, данных ведомствам, муниципалитетам. Свои вопросы и предложения оставляйте в комментариях (и личных сообщениях). Обсудим их в прямом эфире", - написала Комарова в своем telegram-канале.

Встреча состоится 3 марта.