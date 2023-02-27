28 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

ЧВК "Вагнер" как относилась к Эдуарду Басурину с уважением, так и будет относиться с уважением — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что бывший официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин во время встречи с ним ответил отказом на предложение работать в ЧВК «Вагнер». Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин заявил, что он действительно встретился с Басуриным на фоне информации о его увольнении.

басурин, пригожин, лп(2023)|Фото: vk.com/concordgroup_official/ скрин

"Я сделал ему предложение: "В случае, если будет трудно – приходите, работу всегда найдем". Он принял решение вести свой проект. В этом нет ничего предосудительного ни для нас, ни для него"», – рассказал он.

«Вагнеровцы» относятся к Басурину с уважением, причем, в этом плане и дальше ничего не изменится. Как отметил Пригожин, не может вся страна начать работать в ЧВК «Вагнер».

Напомним, ранее Басурин признался во время личной встречи с бизнесменом, что его уволили из рядов ВС РФ из-за «самодурства определенных людей». Основатель ЧВК «Вагнер» с ним согласился, добавив, что сейчас «командиров выбивают» те, кто нарисовал себе «огромные золотые звезды».

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, эдуард басурин, днр



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