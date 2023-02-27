28 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: www.independent.ie

Папа Франциск представил план мирного урегулирования на Украине

Папа Римский Франциск составил план мирного урегулирования на Украине, он содержит призыв к справедливому инклюзивному миру для всех сторон, ориентацию на переговоры и отказ от вооружения сторон конфликта посторонними странами.

План мирного урегулирования, предоставленный председателем Всемирного союза староверов (ВСС) Леонидом Севастьяновым РИА Новости, содержит тезис о равной ответственности за любой конфликт. Долгий и справедливый мир, залогом которого является инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу, в нем провозглашается целью. Переговоры названы инструментом достижения мира. В приоритете в плане – сохранение жизни и здоровья людей, и неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. Ватикан в нем предлагается в качестве площадки для переговоров.

"Один мир для всех! Причина любой войны – эгоизм и нежелание слышать собеседника, поэтому, в любой войне, в любом конфликте виноваты все (Достоевский). Примирение и взаимное прощение – основная христианская добродетель. Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех. Рим – город мира! Цель переговоров – долгий и справедливый мир для всех", – говорится в тексте плана.

По словам Севастьянова, он был записан со слов папы Франциска и заверен им 27 февраля.

Теги: Папа Римскмй Франциск, мир, Укриана, Россия



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