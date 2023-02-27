Житель Волгограда получил срок за поджог военкомата

Советский районный суд Волгограда огласил приговор Денису Сердюку, которому вменяли поджог военкомата.

По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, в ночь с 14 на 15 мая 2022 г. Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через оконный проем в бытовое помещение военкомата, расположенного в Советском районе Волгограда. Произошло возгорание.

Совершив поджог, Сердюк скрылся с места преступления. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

Злоумышленник наказан четырьмя годами колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.