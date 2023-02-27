Автомобили "АвтоВАЗа" подорожают с 1 марта

Цены на автомобили "АвтоВАЗа" вырастут с 1 марта примерно на 2%, сообщил журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Что касается рекомендованных цен на нашу продукцию, по которым мы отпускаем продукцию дилерам, то здесь действительно мы цену не поднимали достаточно давно – с марта прошлого года <…>. Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не на много, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 по март 2023 гг.", - цитирует Соколова ТАСС.

Ранее глава "АвтоВАЗа" пожаловался на активную экспансию китайских автопроизводителей на отечественном рынке. При этом, как утверждает Максим Соколов, китайцы получают российские бюджетные деньги в виде дотаций и субсидий.

"Низколокализованная сборка имеет право на существование. Но она не должна получать господдержку. Бюджетные средства фактически уходят за границу, а тем производителям китайским, которые отъедают у российских производителей долю и так небольшого, резко усохшего пирога", - заявил Соколов на парламентских чтениях по автопрому в Совете Федерации.

Он добавил, что растет теневой и скрытый импорт, поскольку было снято требование о высокой локализации производства при получении льгот. Соколов предлагает распространить в рамках закона о госзакупках требования о локализации не только на покупку машин в собственность госучреждений, но и при аренде, и при оказании транспортных услуг.