Бюджет выделяет деньги на электрокары, которые никто не покупает – глава "АвтоВАЗа"

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов раскритиковал огромные средства, которые правительство выделяет в бюджете на субсидии при покупке электрокаров. При этом электромобили продаются плохо, поскольку для них нет инфраструктуры.

"Нужно расширение программ льготного автокредитования [населения и предприятий] и льготного лизинга. Это социальное кредитование. В 2023 году не нашлось в бюджете больше 5 млрд руб. на эту программу, и сейчас они почти израсходованы. При этом 1,5 млрд из этой суммы предназначено на электромобили, а их с начала года было продано в стране 20 штук", - заявил Соколов на парламентских чтениях по автопрому в Совете Федерации.

По его словам, продажи автомобилей в январе начали падать. Потребность программы льготного кредитования он оценил в 20 мрд руб. в год. На лизинг выделено 2 млрд руб. при реальной потребности в 10 млрд руб. в год.