Китайский автопром отъедает у российского долю и так не большого, резко усохшего пирога – глава "АвтоВАЗа"

Глава "АвтоВАЗа" пожаловался на активную экспансию китайских автопроизводителей на отечественном рынке. При этом, как утверждает Максим Соколов, китайцы получают российские бюджетные деньги в виде дотаций и субсидий.

"Низколокализованная сборка имеет право на существование. Но она не должна получать господдержку. Бюджетные средства фактически уходят за границу, а тем производителям китайским, которые отъедают у российских производителей долю и так небольшого, резко усохшего пирога", - заявил Соколов на парламентских чтениях по автопрому в Совете Федерации.

Он добавил, что растет теневой и скрытый импорт, поскольку было снято требование о высокой локализации производства при получении льгот. Соколов предлагает распространить в рамках закона о госзакупках требования о локализации не только на покупку машин в собственность госучреждений, но и при аренде, и при оказании транспортных услуг.

Кроме того, глава компании пожаловался на высокую долговую нагрузку российских автопроизводителей. У "АвтоВАЗа" в прошлом году она составила 12 млрд руб., в этом будет около 10 млрд руб. "А ведь эти деньги можно было бы направить на развитие, разработку новых узлов. Без господдержки поднять автоотрасль не удастся, не удастся достичь технологического суверенитета. По этому пути прошла китайская автопромышленность", - заявил топ-менеджер.