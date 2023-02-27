На Shaman заявили в полицию из-за песни "Я русский"

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

На Shaman заявили в полицию из-за песни "Я русский"

Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил о том, что на него подали заявление в полицию из-за песни "Я русский".

"Привет, Россия! "Я русский" – так называется моя новая концертная программа, премьера которой стартует с шести сольных концертов в обеих столицах. Я получил неожиданный подарок к премьере – управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня "Я русский" – экстремистская, и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", - написал певец в своем telegram-канале.

Дронов поблагодарил незнакомца "за такое внимание к творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили предки артиста, где живу он сам и хочу, чтобы жили мои внуки".

"Уголовный розыск попросил меня изложить свои мысли по этому поводу в разъяснительной записке, что я и сделал", - написал певец, приложив текст данного им объяснения.

В нем, в частности, говорится, что песня прошла все необходимые проверки до публикации на популярных российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России.

Теги: Shaman, Ярослав Дронов, Я русский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети