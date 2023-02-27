На Shaman заявили в полицию из-за песни "Я русский"

Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил о том, что на него подали заявление в полицию из-за песни "Я русский".

"Привет, Россия! "Я русский" – так называется моя новая концертная программа, премьера которой стартует с шести сольных концертов в обеих столицах. Я получил неожиданный подарок к премьере – управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня "Я русский" – экстремистская, и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", - написал певец в своем telegram-канале.

Дронов поблагодарил незнакомца "за такое внимание к творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили предки артиста, где живу он сам и хочу, чтобы жили мои внуки".

"Уголовный розыск попросил меня изложить свои мысли по этому поводу в разъяснительной записке, что я и сделал", - написал певец, приложив текст данного им объяснения.

В нем, в частности, говорится, что песня прошла все необходимые проверки до публикации на популярных российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России.