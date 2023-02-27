27 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам

Турецкие власти не будут выдавать разрешения на строительство в районах, близких к сейсмическим разломам. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сегодня в результате нового землетрясения, произошедшего в в провинции Малатья, погиб один человек. Еще 69 попали в больницы. По поступающей информации, разрушено десятки зданий. Под обломками одного из четырехэтажных домов могут находиться люди, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турции в отношении минимум 612 человек проводится расследование о качестве жилых, коммерческих и общественных зданий, рухнувших в результате разрушительного землетрясения. Среди задержанных есть строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

Эксперты говорят, что многие разрушенные постройки были возведены с использованием некачественных материалов и методов и часто не соответствовали государственным стандартам.

Теги: турция, землетрясения, сейсмические разломы



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