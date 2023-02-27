27 Февраля 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2023 году посевную площадь в Тюменской области увеличат на 6 000 гектаров

В 2023 году посевную площадь в Тюменской области увеличат на 6 000 гектаров по сравнению с прошлым годом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общая площадь составит 1,035 млн га. Посеяно 4 400 га озимых культур, их состояние хорошее.

Для проведения полевых работ в регионе провели осеннюю обработку почвы на площади 771 000 га. Также в рамках подготовки к предстоящей посевной ремонтируют технику и тракторы (над этим работают 1 045 человек); закупают дизельное топливо (в наличии 27%), бензин (35%), моторные масла (39%); приобретают семена и проверяют их качество; заготавливают минеральные удобрения. В посевной кампании 2023 года задействуют 3 760 тракторов и 2 744 сеялки. Готовность техники на сегодняшний день составляет 86-90%.

Власти Тюменской области подчеркивают, что сельхозпродукции растениеводства будет достаточно для потребностей Тюменской области и реализации за пределы региона.

Напомним, в прошлом году в Исетском районе впервые в его истории было собрано более 200 тысяч тонн зерна. Почти 290 тысяч тонн получили аграрии Ишимского района. Также собственные рекорды поставили Нижнетавдинский район – чуть более 88 тысяч тонн зерна и Юргинский район – почти 84 тысячи тонн.

Рекордную урожайность показали овощные культуры открытого грунта – с одного гектара вышло в среднем свыше 500 центнеров.

Теги: посевная, сельхозпродукция, урожай



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