В России могут узаконить указание в дипломе степени бакалавра наряду со специальностью

Степень бакалавра можно будет указывать в дипломах выпускников вузов в случае необходимости наряду с названием специальности. Такую возможность допустил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Есть уровни образования, и в конце концов как называются эти уровни, это неважно, потому что есть система межгосударственных соглашений по поводу того, какие уровни к чему приравниваются. <…> Я думаю, что для людей, которые будут учиться четыре-пять лет - а сейчас есть и пятилетний бакалавриат - в случае необходимости вполне можно будет указывать в дипломе: дипломированный специалист и в скобках - бакалавр", - сказал Фурсенко в эфире "России 24", цитату приводит ТАСС.

Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию не стал объявлять об отказе от так называемой болонской системы, но заявил о начале реформирования высшего образования. Во время обращения он напомнил, что в России "за пять лет подготовить порядка миллиона молодых специалистов для всех ключевых отраслей экономики, от которых зависят суверенитет, безопасность и экономика страны".

"В высшей школе назрели существенные изменения. Нужен синтез лучшего, что было в советской системе образования и новейших достижений. Срок обучения в вузе может составить от 4 до 6 лет. Если нужна узкая специализация – можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень образования будет выделена аспирантура. Переход на новую систему должен быть плавным", - анонсировал Путин.

Он добавил, что "те, кто учится сейчас, может продолжить обучение по действующим нормам".

"Дипломы уже отучившихся людей не будут пересмотрены", - заключил президент.