Дублер Сибирского тракта затопило кипятком

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы и хлынувшего на дорогу кипятка поднялся пар, а видимость для автомобилистов стала практически нулевой, сообщают подписчики паблика "Инцидент Екатеринбург".

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании подтвердили коммунальную аварию, сообщив, что на наземной магистрали диаметром 1 тыс. мм был обнаружен свищ. На место сразу же выехали бригады рабочих, которые локализовали повреждение за 40 минут. Сейчас вода больше не выходит на поверхность, а бригады сушат тепловые камеры.

Напомним, что вчера вечером на ЖБИ на улице Новгородцевой также произошла коммунальная авария. Кипяток хлынул из колодца между домами "19/2 и 21. Около 19.00 жителям домов отключили горячую воду, а к 21.00 и отопление. Бригада рабочих локализовала повреждение, заменив 4 м. трубопровода. Горячее водоснабжение в домах было восстановлено только в 2.50.