27 Февраля 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Глава Прикамья и ряд пермских компаний попали под санкции США

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Минфина США, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с Махониным в обновленный санкционный список попали пермское "Специальное конструкторское бюро", Уральский НИИ композиционных материалов и Пермский научно-исследовательский технологический институт.

Новые ограничения США ввели 24 февраля текущего года.

Напомним, что в России губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел ответные санкции в отношении президента США Джо Байдена, запретив Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

Теги: санкции, Дмитрий Махонин, США



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