Глава Прикамья и ряд пермских компаний попали под санкции США
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Минфина США, передает корреспондент Накануне.RU.
Вместе с Махониным в обновленный санкционный список попали пермское "Специальное конструкторское бюро", Уральский НИИ композиционных материалов и Пермский научно-исследовательский технологический институт.
Новые ограничения США ввели 24 февраля текущего года.
Напомним, что в России губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел ответные санкции в отношении президента США Джо Байдена, запретив Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.