На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовалась многокилометровая пробка

На трассе "Пермь – Екатеринбург" в понедельник образовалась гигантская пробка из автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас затор наблюдается с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242. В этой связи водителей просят соблюдать дистанцию, не отвлекаться от управления автомобилем и передать близким свое местоположение.

"В случае технической неисправности автомобиля припаркуйтесь на обочине и не мешайте проезду машин. В случае ухудшения самочувствия обязательно сообщите по единому номеру вызова экстренных служб "112" или обратитесь к сотрудникам МЧС России на месте затора", - советуют в ведомстве.

Для мониторинга обстановки на месте работают специалисты с беспилотными авиасистемами. А для оповещения водителей на 301-м километре уже развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения свердловского МЧС.

Причиной образования многокилометрового затора могла стать авария, из-за которой движение по трассе долгое время было ограничено.