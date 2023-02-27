На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовалась многокилометровая пробка

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Пермский край
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На трассе "Пермь – Екатеринбург" образовалась многокилометровая пробка

На трассе "Пермь – Екатеринбург" в понедельник образовалась гигантская пробка из автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сейчас затор наблюдается с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242. В этой связи водителей просят соблюдать дистанцию, не отвлекаться от управления автомобилем и передать близким свое местоположение.

"В случае технической неисправности автомобиля припаркуйтесь на обочине и не мешайте проезду машин. В случае ухудшения самочувствия обязательно сообщите по единому номеру вызова экстренных служб "112" или обратитесь к сотрудникам МЧС России на месте затора", - советуют в ведомстве.

Затор с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург"(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Для мониторинга обстановки на месте работают специалисты с беспилотными авиасистемами. А для оповещения водителей на 301-м километре уже развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения свердловского МЧС.

Причиной образования многокилометрового затора могла стать авария, из-за которой движение по трассе долгое время было ограничено.

Затор с 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 "Пермь-Екатеринбург"(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: пробка, трасса, МЧС, Пермь, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети