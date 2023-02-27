Гособвинение озвучило меру наказания для Тихановской

Гособвинение запросило Светлане Тихановской и Павлу Латушко по 19 лет колонии, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому – по 12 лет колонии.

Прокурор считает необходимым также назначить Тихановской штраф в размере 1 тыс. БВ (37 тыс. белорусских рублей), а Павлу Латушко – лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет, пишет БелТА. Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский – усиленного режима.

Гособвинитель просит взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки. Речь идет о сумме, эквивалентной $10 тыс. по курсу Нацбанка на день вынесения приговора.