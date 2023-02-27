РТРС проверит систему оповещения на телевизорах свердловчан

1 марта в 10.43 на телевизорах свердловчан появится текстовое сообщение. Свердловский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) призывает граждан не паниковать - перерыв в телевещании продлится всего минуту. В это время на каналах "Первый канал", "Россия 1", "Россия К", "Россия 24", "Пятый канал", НТВ, ОТР, ТВ Центр, "Матч ТВ" и "Карусель" пройдет проверка системы телевизионного оповещения населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного РТРС, проверка пройдет в соответствии с Планом проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области.

"01 марта состоится техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения. В эфире и в сетях кабельных операторов г. Екатеринбурга и Свердловской области в 10.43 местного времени будет происходить замещение телерадиоканалов пакета программ РТРС-1 на тестовый сигнал оповещения 1 раз в течение 1 минуты", - рассказал директор Свердловского филиала РТРС Алексей Ивонин.

Помимо этого, 1 марта в 10.40 по региону будут включены электросирены системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Продолжительность включения - 1 минута. Во время звучания электросирен граждан просят не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие