В Челябинской области назначили врио замминистра строительства

Губернатор Алексей Текслер возложил исполнение обязанностей первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области на Людмилу Алпатову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Алпатова занимает пост начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. Исполнять обязанности замминистра она будет до назначения нового заместителя главы минстроя.

Напомним, Алексей Текслер уволил первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. С ним расторгнут служебный контракт 15 февраля по инициативе гражданского служащего.

Белавкин был задержан 3 июня 2021 года. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 184 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.