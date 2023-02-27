В 13 регионах России уровень безработицы вырос - Минтруд

Ситуация на рынке труда в январе осталась стабильной. При этом в регионах ситуация неоднородная, в 13 региона уровень безработицы вырос, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума совета законодателей.

"Зачастую это связано со структурным несовпадением спроса рынка труда и компетенций безработного населения", - говорит глава Минтруда.

Он также назвал самые благоприятные регионы для трудоустройства выпускников вузов: это Татарстан, Москва и Омская область. Хуже всего дела у выпускников в республиках Северного Кавказа.